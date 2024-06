La commedia ‘Il sipario’ ai ’Teatri delle Marche’

Dopo una pausa forzata per l’eccezionale grandinata che ha provocato allagamenti nel parco San Filippo, stasera riprende la rassegna ‘Teatri delle Marche’. I luoghi degli spettacoli sono stati ripuliti dai volontari dell’associazione di quartiere San Filippo e dai residenti. "Abbiamo preferito fare da soli, senza chiamare aiuti esterni, impegnati in zone della città più problematiche rispetto alla nostra, e ci siamo attrezzati al meglio per ripristinare le normali condizioni e far proseguire la rassegna che, nei due precedenti appuntamenti, ha registrato una partecipazione massiccia di pubblico" dice il presidente Amedeo Bellabarba. L’appuntamento stasera, (ore 21,30, ingresso libero) è con la commedia proposta da ‘Il sipario’ di Jesi, ‘Basta la salude’, scritta da Emanuela Corsetti e diretta da Claudio Corinaldesi. Un dialetto diverso da quello fermano, come è nello spirito della rassegna che tocca varie zone delle Marche, che divertirà il pubblico.