La commissione pari opportunità subito al lavoro

Evento che ha lasciato il segno, quello organizzato a Pedaso in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna, grazie all’istituzione della Commissione pari opportunità comunale. L’evento si è svolto in un doppio appuntamento, organizzato dall’Amministrazione comunale con il coordinamento dell’assessore Maria Grazia D’Angelo ed il patrocinio della provincia di Fermo. Nominata presidente della neo costituita Cpo comunale è Costanza Capocasa, affiancata dalla vice Cinzia Urbani. Questa la prerogativa istituzionale, con cui è stato organizzato l’evento ‘La donna siCura di sé" durante il quale si sono affrontati vari temi di natura sociale, culturale e benessere della donna.

"Abbiamo scelto di affrontare un tema poco diffuso ma importantissimo inerente la salute psichica della donna caregiver (assistente familiare) – spiega l’assessore D’Angelo – con una riflessione sul quadro normativo e la necessità di un intervento legislativo in materia di tutela della donna stessa. Ci si è poi confrontati sull’importanza per le caregiver, dell’attività motoria di gruppo incisiva sul benessere fisico, mentale e ai fini della socializzazione, oltre che della giusta alimentazione".

Tra gli autorevoli relatori in merito: la psicologa Gloria Di Luca, la nutrizionista Edy Virgili, il fisioterapista Roberto Massi. Sul tema delle disfunzioni femminili hanno invece offerto contributi di alto livello professionale, le dottoresse Paola Pantanetti Antonella Farina e Rachele Zeppilli. Di grande impatto emotivo, sono state le testimonianza delle sorelle Laura e Dafne Marziali da tempo impegnate nel sostegno dei diritti ai caregiver.

"Ringrazio i relatori per l’opportunità di confronto e crescita sociale – conclude D’Angelo – e Capocasa e Urbani della neo costituita Pco, per l’impegno al servizio della cultura di genere".

Paola Pieragostini