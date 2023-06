La commissione pari opportunità riflette dopo il Pride

"Prendiamo l’occasione del Pride di Civitanova per aprire una riflessione verso una spinta condivisa sull’attuazione degli articoli 3 e 5 della nostra Costituzione, per un mondo senza più distinzioni di “sesso, di razza, di religioni...” e in cui si realizzino le vere pari opportunità e l’inclusione". La commissione per le pari opportunità di Porto San Giorgio parte da questo assunto per manifestare il suo punto di vista: "Il Pride dovrebbe essere l’occasione per ricordare che in diversi Paesi del mondo è reato ed è previsto l’arresto e la pena di morte così come per i diritti delle donne, ancora negati in diversi paesi, in cui le donne per prime non hanno diritto allo studio, alla libertà di parlare, e di amare. Ancora oggi ogni persona non ha visti garantiti tutti quei diritti che acquisisce al momento della nascita".