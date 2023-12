La commissione pari opportunità riparte da Giammarini

Si rimette in cammino la commissione pari opportunità del Comune di Fermo, dopo le dimissioni burrascose dell’ex presidente Gaia Capponi e di alcune componenti, per protesta dopo la decisione di vietare ai minori una versione particolare della Traviata, con un personaggio transgender. La nuova presidente è Romina Giammarini e con l’assessore alle pari opportunità, Micol Lanzidei, comincia il 2 dicembre a teatro alle ore 18 in collaborazione con l’associazione Novecento e la presentazione di un libro dedicato alla Carrà: "Un evento che abbiamo voluto fortemente per quello che Raffaella Carrà rappresenta come donna, di chi ha raggiunto la consapevolezza di se stessa. È una rivoluzione culturale in atto che dovrebbe portarci ad una parità culturale, passando proprio per la consapevolezza di essere donne e di valere. È la prima uscita della rinnovata commissione pari opportunità che ha vissuto e superato un momento difficile. Si riparte dunque con un’azione concreta, con un punto zero che speriamo cresca ancora". La nuova commissione è composta, con la presidente, dalla vice presidente Cristina Corradini, la segretaria Rosanna Pieragostini, Samuela Baiocco, Elisa Bastarelli, Stefania Bastiani, Maria Teresa Berdini, Jessica Cellini, Chiara Ferrari, Alagie Fofhana, Alex Marè, Luca Moreschini, Francesca Pieragostini, Cinzia Renzetti, Antonella Romagnoli, Francesca Russo, Maria Luigina Scatasta, Donatella Sciarresi. ‘È un nuovo segnale che ci siamo, nel nostro bellissimo teatro, aggiunge l’assessore, l’ingresso è a prenotazione obbligatoria e gratuito, speriamo di avere tutti gli spazi pieni’. Ospite della serata Adriana Pannitteri giornalista impegnata socialmente, interessata alle tematiche femminili. Il libro racconta la vita e l’ascesa di Raffaella Carrà attraverso le testimonianze e i ricordi di chi l’ha vissuta con lei. "L’amministrazione ha voluto che la commissione ripartisse prima possibile – aggiunge Giammarini – quello che dobbiamo affrontare un discorso serio, ognuno ha dato la disponibilità perché crede in ciò che siamo chiamati a fare. Sono orgogliosa di poter essere la presidente. Per noi questo è veramente un momento importante, il nostro impegno è per la disuguaglianza, nella diversità di ciascuno che ci arricchisce. Vogliamo arrivare soprattutto nelle zone periferiche dove si possono raccogliere i problemi. Saremo nei centri sociali, nei luoghi di incontro, già siamo impegnati per sostenere l’associazione Viva Vittoria.

Angelica Malvatani