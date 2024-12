La ’Compagnia dell’Ora’ mette in scena il musical Aladin

Santo Stefano all’insegna del musical. Sarà in scena con la Compagnia dell’Ora al Teatro dell’Aquila di Fermo giovedì 26 dicembre sia alle ore 17 che alle 21 lo spettacolo Aladin – Il musical, scritto dalla brillante penna di Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Evento che fa parte del ricco cartellone natalizio della Città di Fermo. La storia è ispirata a uno dei racconti più celebri de Le mille e una notte - Aladino e la lampada meravigliosa.

Con la direzione artistica e la regia di Luca Cattaneo, le coreografie di Ilenia De Rosa e la direzione musicale di Enrico Galimberti, lo spettacolo vedrà la partecipazione speciale di Max Laudadio nel ruolo del Genio, facendo immergere gli spettatori nel mondo fantastico delle notti d’Oriente, catturando l’attenzione con effetti speciali affidati alla professionalità del Mago Casanova. Scenografie, costumi, coreografie ed effetti speciali sono totalmente inediti, con un’idea registica che Luca Cattaneo ha definito "innovativa ma nel rispetto dell’opera originale di D’Orazio" per mantenere coerenza fra il testo e la messa in scena.

Aladin è molto più di una semplice rivisitazione della celebre fiaba. Grazie alla scrittura di Stefano D’Orazio, il musical si distingue per la profondità dei suoi personaggi e la modernità delle tematiche affrontate, tra cui l’importanza di credere nei propri sogni e il coraggio di affrontare il destino. Il regista ha puntato ad approfondire anche il sentimento di amicizia dei due protagonisti: Jasmine nei confronti di Shadia e Aladin verso il Genio, accrescendo il valore della loro relazione e il reciproco rispetto. Nelle note di regia è scritto che "Aladin non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emozionale che ricorda a tutti noi l’importanza di non smettere mai di sognare e rispettare valori come l’amicizia e la fiducia in noi stessi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del musical e per chi desidera lasciarsi trasportare dalle illusioni in una delle storie più belle di sempre".

I biglietti in vendita on line su TicketOne e Vivaticket e alla biglietteria del Teatro dell’Aquila (0734. 284295)