La Compagnia ‘Li Rmasti’ porta in scena Dickens rigorosamente in dialetto

Dopo il successo registrato al Teatro Domenico Alaleona la Compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone, torna in scena con lo spettacolo comico dialettale ‘Peppe lu Taccagnu’. Questa volta l’appuntamento è fissato per sabato alle 21,30 al teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano, dove gli attori riproporranno in chiave comica dialettale la nota opera di Dickens ‘Canto di Natale’. "L’idea di questo progetto è partita da una immagina fantastica – racconta il regista Matteo Colibazzi – quella di immaginare il personaggio principale Ebenezer Scrooge fra le campagne marchigiane, che fa lavorare gli altri, burbero e con una scarsa considerazione per il prossimo". Lo spettacolo sarà articolato in due parti: una parte appunto dedicata alla commedia, e la seconda destinata all’esibizione di alcuni cantanti locali . Durante la serata ci sarà una raccolta fondi per l’associazione Croce Azzurra dei Sibillini; per info 335-5635562.