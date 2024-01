La compagnia Rishow sale sul palco del Giusti

Un format vincente che continua a sorprendere e appassionare il pubblico. La compagnia Rishow salirà sul palco dell’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare domani, (ore 21,15) per il terzo All Star Game della stagione teatrale firmata Lagrù. Nuove sfide e giochi sempre più divertenti per uno spettacolo che raccoglie sempre tanto successo: "C’è tanto interesse attorno ad All Star Game – spiega Michele Gallucci della Compagnia Rishow – l’obiettivo è farlo diventare uno spettacolo di punta, uno spazio per far esibire le nuove leve dei nostri corsi, per poter crescere. Essere un punto di riferimento per l’improvvisazione marchigiana è una grande soddisfazione e ci fa ben sperare per il futuro". A condurre la sfida Laura Marziali, improvvisatrice del gruppo Vicolo Checov, ospite della serata Gianluca Budini del Teatro Terra di Nessuno di Ancona, musiche a cura di Brando Alessandrini. Ingresso unico numerato 13 euro. Informazioni e prenotazioni: 328 77 56 579 oppure info@lagruproduzioni.com