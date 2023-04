La comunità festeggia i 50 anni di sacerdozio di don Pierluigi Ciccaré

Una cerimonia semplice, molto partecipata e commovente quella che si è tenuta lo scorso 24 aprile nella chiesa di San Giovanni Battista di Montegiorgio per festeggiare i 50 anni di sacerdozio di don Pierluigi Ciccaré. Alla cerimonia hanno presenziato anche l’arcivescovo di Fermo Monsignor Rocco Pennacchio, che ha ufficiato la funzione, il sindaco Michele Ortenzi, una folta rappresentanza di sacerdoti del territorio, una nutrita delegazione della Confraternita della Misericordia guidata dal Governatore Cristiano Bei, il gruppo di donatori di sangue della Fratres di Montegiorgio e tanti residenti che hanno voluto testimoniare tutto l’affetto della comunità a don Pierluigi con cui è stato condiviso un lungo cammino. "Sono felice, è stato un momento di grande emozione – racconta don Pierluigi Ciccaré – oggi questi 50 anni di sacerdozio hanno un valore speciale, avere svolto la ma mia missione di sacerdote per tanti anni significa prima di tutto che ho avuto intorno a me tanta gente con cui ho condiviso un cammino". L’Arcivescovo Pennacchio, per l’occasione ha voluto rivolgere un messaggio a tutti i fedeli, invitando a prendere ad esempio Gesù, che si è messo al servizio di tutti, questo infatti, rappresenta lo spirito di comunità. Al termine della funzione don Pierluigi ha ricevuto una targa di ringraziamento a nome della comunità parrocchiale e dei vari gruppi ecclesiali del paese. Un momento di grande affetto che ha mostrato l’importanza di don Pierluigi ritenuta una figura di riferimento non solo per le parrocchie di Montegiorgio.

a.c.