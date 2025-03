La ‘Consulta delle Scuole’ incontra la giunta. Ecco le proposte

La ‘Consulta delle Scuole’ di Grottazzolina ha incontrato l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Antognozzi e dal vice Giorgio Litantrace, presentando alcune proposte per migliorare i servizi rivolti ai più piccoli come una maggiore cura per le aree verdi e per gli impianti sportivi. Fra le varie proposte è emersa anche l’idea di istituire una ‘casetta dei libri’, dove gli appassionati di lettura potranno prendere in prestito testi di narrativa; allestire una panchina gialla simbolo della lotta alle varie forme di bullismo, per arrivare a progetti più articolati come la creazione di una ‘Aula Verde’ dove gli studenti potranno fare lezione all’aperto. In questo contesto, il sindaco Antognozzi, ha spiegato che il parco di via Ungaretti, presto oggetto di un intervento di riqualificazione potrà divenire una zona ludica destinata al ritrovo dei ragazzi. Al termine dell’incontro si sono svolte le pratiche per il rinnovo delle cariche della ‘Consulta delle Scuole’, con Lucrezia Achilli che ricoprirà la carica di presidentessa, vice Giulia Capponi e segretario Filippo Alici.