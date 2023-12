"Chiediamo che la Consulta per l’ambiente resti al suo posto e continui a svolgere le sue mansioni". Queste le considerazioni dei consiglieri Claudio Ferracuti, Elvinia Minnoni, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, nate in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, quando è stata respinta una mozione per la manutenzione del verde pubblico, che ha aperto un agguerrito dibattito la fra le parti. Il gruppo di minoranza però non ha ritenuto esaustive le risposte ricevute. "L’assessore Petrini dimostra di avere la memoria corta quando polemizza con l’opposizione in merito all’avanzo di amministrazione – spiegano i consiglieri -. Come annunciato dal sindaco in campagna elettorale nel 2022 l’avanzo era di 880.000 euro, oltre alla quota destinata agli investimenti pari a 1 milione e 800.000 euro. L’assessore afferma che se non avesse avuto l’avanzo di amministrazione non avrebbe potuto accedere al bando regionale con cui riqualificare una parte di contrada Castagneto. Tutto vero, quindi segnaliamo che, pur attingendo a 180.000 euro dall’avanzo, resterebbero 700.000 euro". Una considerazione da cui prende forma una precisa indicazione rivolta all’Amministrazione. "Non ci stupiamo della scarsa attenzione al tema della cura e sicurezza del territorio – continua la minoranza - visto il voto contrario alla nostra mozione, per adottare da subito provvedimenti per la manutenzione del patrimonio arboreo e per garantire la sicurezza. La maggioranza sottovaluta le responsabilità di tali scelte. La maggioranza sta valutando di sostituire la consulta per l’ambiente con una non meglio identificata Consulta giovanile".