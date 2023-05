La conta dei danni Strade impraticabili e famiglie evacuate "Stato di calamità"

Una lunga notte e una mattina piena di lavoro per vigili del fuoco, volontari dei vari gruppi comunali di Protezione civile e ditte private che hanno collaborato con le amministrazioni dei comuni dell’entroterra per fronteggiare i danni provocati dal maltempo. Ieri mattina molti sindaci dell’entroterra hanno sollecitato la Regione Marche per avviare le pratiche per richiedere lo ‘Stato di Calamità’. Dopo quasi 36 ore di allerta ieri mattina quando la pioggia ha cessato di mettere sotto pressione il sistema idraulico del territorio, i comuni dell’entroterra hanno iniziato a valutare con attenzione la situazione. I vigili del fuoco del Comando di Fermo hanno prestato servizio ininterrotto in regime di doppio turno, fra la notte scorsa e la mattinata e sono stati chiamati per circa 30 interventi di varia gravità. Su tutto il territorio dall’area montana fino alla media Valtenna, i danni provocati da alberi caduti, frane, strade erose dell’acqua sono ingenti ed hanno spinto le varia amministrazione a chiudere al traffico alcune strade: fra quelle più danneggiate ci sono: la provinciale 37 nel territorio di Montegiorgio, la provinciale 61 nel territorio di Monte Rinaldo, la provinciale 45 a Belmonte Piceno, contrada Bove a Falerone, la provinciale 52 a Magliano di Tenna, frane e strade chiuse anche fra Amandola e Montefortino, senza contare strade comunali e rurali che dopo le ultime 36 ore stanno pagando i danni maggiori. "Abbiamo allertato volontari di Protezione civile, dipendenti comunali e ditte private – commenta Alan Petrini di Montegiorgio – abbiamo lavorato incessantemente per tutta la notte per il ripristino della viabilità, in totale abbiamo ricevuto 50 segnalazioni. Alcune strade sono percorribili solo a senso unico alternato. Ci vorrà qualche giorno per ripristinare la normalità e capire la vera entità dei danni". Sotto massima attenzione una collina a confine fra i comuni di Montottone, Monsampietro Morico e Grottazzolina che sta registrando continui movimenti di terreno in più direzioni. A Grottazzolina ieri sera le 5 famiglie evacuate per precauzione da una palazzina hanno trovato tutte sistemazione, ma ancora non potranno rientrare nelle loro case. Nella tarda mattinata di ieri la situazione stava progressivamente migliorando, ma i sindaci spinti dai danni che con il trascorrere delle ore stanno progressivamente aumentando, hanno invitato la Regione Marche a chiedere lo ‘Stato di Calamità’.

E c’è anche il Comune di Porto San Giorgio che presenterà alla Regione Marche la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturali: "La decisione – spiega il sindaco Valerio Vesprini - dopo una serie di sopralluoghi effettuati con il personale dell’ufficio tecnico del Comune abbiamo avviato la predisposizione della procedura. Siamo in una fase di lavoro e, al tempo stesso, di attesa. Il maltempo potrebbe ancora mutare il quadro della situazione con l’arrivo di nuove mareggiate che porteranno altri detriti. Prima di avviare i lavori lungo l’arenile bisognerà quindi attendere. Siamo certi della comprensione dei cittadini e degli operatori, i tempi di intervento sono condizionati esclusivamente al meteo.

Nel complesso, la città ha retto bene: i lavori eseguiti lo scorso anno sono stati determinanti per limitare i rischi idrogeologici. Le piene dei fiumi, unite alle aumentate portate d’acqua dei fossi, hanno inesorabilmente trasportato lungo la costa tonnellate di detriti e rifiuti.

La giornata di ieri ha segnato un ritorno alla normalità per la viabilità cittadina, dopo i momenti concitati di un mercoledì da dimenticare per le conseguenze e i timori che ha comportato la pioggia battente. Il ponte sull’Ete Morto, a Casette d’Ete è stato l’osservato speciale per tutto il tempo, da parte dei residenti oltre che di amministratori e protezione civile. Ne era stata disposta la chiusura la notte scorsa, temendo che la persistente pioggia potesse far aumentare di nuovo il livello del fiume ma fortunatamente, non è accaduto niente del genere e, ieri, nelle primissime ore della giornata, è stato riaperto al transito. Gli ospiti della comunità di recupero ‘Casa Speranza’, a Bivio Cascinare, sono stati allontanati in via precauzionale visto lo smottamento che si stava verificando nel punto in cui l’Ete Morto confluisce sul Chienti, e sistemati nella sala pubblica di Cascinare, ma già ieri mattina sono rientrati in sede. Nella nottata di mercoledì, inoltre, alcune famiglie hanno avuto difficoltà a per fare rientro a casa, dovendo cercare strade alternative visto che i ponti sull’Ete Morto e sul Chienti erano stati chiusi al transito. Le scuole ieri sono rimaste chiuse, ma nel l’ordinanza è stata revocata, anche se l’attenzione resta alta. Gli amministratori continuano a confrontarsi con la Prefettura e con la sala operativa provinciale. "Non sappiamo cosa ci aspetta nelle prossime ore – il commento del sindaco, Alessio Pignotti, ringraziando tutti quanti si sono adoperati nelle fasi dell’emergenza, – ma siamo pronti a fare il massimo per la salvaguardia della comunità".