La contestata isola ecologica in via Dell’Industria aprirà tra una settimana

A fronte del malcontento di una parte di imprenditori residenti, l’isola ecologica in Via Dell’Industria a Rubbianello, aprirà ufficialmente al pubblico, a partire da sabato prossimo. A comunicarlo, il Comune di Monterubbiano che informa sulle ragioni, modalità e tempistiche dell’apertura dell’isola presidiata dal personale della ditta appaltatrice Ecoinnova srl di Porto Sant’Elpidio. "Il nostro Comune – spiega il sindaco Meri Marziali – è stato premiato più volte come ‘Comune riciclone’ per l’alto tasso di raccolta differenziata di rifiuti urbani che si attesta intorno al 77%. L’apertura dell’isola è pertanto un momento importante che premia l’intera comunità per un ulteriore passo avanti verso la cura concreta nei confronti dell’ambiente. Dobbiamo quindi essere fieri che Monterubbiano avrà una propria isola ecologica e che tutti insieme, saremo artefici di un futuro sempre più sostenibile per noi e per i nostri giovani". Il sindaco ricorda che la tutela ambientale rappresenta da sempre uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale. "Già nel 2023 – specifica Marziali – in vista della scadenza dell’appalto allora in corso, l’Amministrazione aveva voluto aggiornare il modello di raccolta dei rifiuti urbani per migliorare ulteriormente la qualità del servizio, mantenere alto e incrementarne il livello di raccolta differenziata. La Giunta – prosegue – aveva pertanto approvato un nuovo progetto per la raccolta rifiuti contenente anche la previsione della realizzazione di un’isola ecologica in via dell’Industria, per consentire ai cittadini di conferire con comodità e in orari prestabiliti diverse categorie di rifiuti urbani". A fronte degli obiettivi dell’Amministrazione, nei mesi scorsi, una parte degli imprenditori residenti in via dell’Industria, aveva manifestato il proprio dissenso alla scelta dell’ubicazione per la realizzazione dell’isola, attiva a partire da sabato prossimo.

Paola Pieragostini