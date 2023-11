La contrada del Mascherone presenta il libro

Due occhi dolci, affascinanti e affascinati campeggiano sulla copertina di un libro: sono quelli della Vergine Maria ritratta nel Palio dell’Assunta 2023 vinto dalla contrada Pila dopo 41 anni di attesa ovvero da quando la contrada del Mascherone aveva conquistato il drappo nel 1982, prima edizione moderna della Cavalcata dell’Assunta. Il libro dall’evocativo titolo ‘Non è più la nonna’ (Micropress, editore) sarà presentato domenica alle 17 presso le antiche scuderie del prestigioso palazzo Vinci- Gigliucci di piazza Ostilio Ricci: "Con questo ‘numero unico’ la nostra contrada sarà la prima, a Fermo, a pubblicare un testo che ci equipara ad altre realtà paliesche- fa sapere il priore Francesco Catini- una raccolta di storie ed emozioni vissute durante la lunga attesa della vittoria del 15 agosto scorso. Spesso, durante i 7 anni di mandato come Priore, ho pensato che avrei voluto immortalare una contrada intera e il suo trionfo nel caso si fosse verificato: grazie alla squadra di contradaioli tra cui Nicolò Cudini, Niccolò Di Ruscio, James Marcaccio, Davide Cifani e Gaia Lorenzi ci siamo riusciti". L’evento, cui la cittadinanza è invitata a partecipare, proseguirà alle 18 con un aperitivo offerto dalla contrada, presso le cantine storiche del palazzo: "Un sentito ringraziamento per l’ospitalità all’ ing. Enrico Biondi e alla figlia Chiara che ha indossato le vesti di nobile di contrada durante l’ultimo corteo- conclude Catini- avremo l’occasione di raccontare, grazie anche a numerose e suggestive foto, un anno fantastico e una passione, quella biancoceleste, mai doma. Dal giorno stesso della presentazione fino a domenica 26 novembre (giorno delle elezioni del nuovo direttivo di contrada, ndr), sarà possibile prenotare il volume presso la sede di via Brunforte o la tabaccheria Lauri di Santa Caterina".

Gaia Capponi