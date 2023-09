La Contrada di San Giovanni a Sant'Elpidio a Mare: "Siamo stanchi ma andiamo avanti"

"Prendiamo atto della decisione del Tribunale ma – rilancia la Contrada San Giovanni – nulla di quanto affermato dalla presidente dell’Ente Contesa Alessandra Gramigna è scritto nell’ordinanza. Nessun pronunciamento sulla legittimità o meno delle azioni dei mesi scorsi, non è stata decisa la correttezza o meno dell’operato del commissario, né che la contrada potesse essere commissariata". Su tutto questo e altro farà chiarezza l’udienza di novembre "quando il giudice stabilirà se la contrada poteva essere commissariata e se poteva modificare le proprie regole interne".

Intanto, i contradaioli si dicono stanchi. "Siamo stati sempre rispettosi dei provvedimenti del Tribunale a differenza dell’Ente che, a commissariamento sospeso, ha continuato a operare effettuando un nuovo tesseramento soci illegittimo, non si è degnato di ricomporre la San Giovanni e, anzi ha creato una seconda contrada. A Città Medioevo e alla Contesa ha ‘partorito’ la figura di fantasia del coordinatore, inesistente nello statuto dell’Ente Contesa, che ha impedito a liberi cittadini di partecipare a una manifestazione a suo dire ‘privata’. E che dire degli appalti commissionati a terzi, a pagamento, per la gestione della locanda in luogo dei volontari contradaioli? Inaccettabile sentir dire da Gramigna che il consiglio di contrada, eletto nel 2016, come richiesto dall’Ente Contesa, è illegittimo". E ora? "La Contrada continuerà a operare come sempre: una mostra di presepi artistici a Natale, in sede; sabato, una cena di contrada; presto un’assemblea pubblica, cui invitare anche le altre contrade poiché bisogna lavorare per far sì che ci sia una ‘crescita democratica’ che consenta loro di decidere in maniera paritetica all’Ente che, senza le contrade, non farebbe nulla, nonostante si sia arrogato la proprietà di una manifestazione che è dell’intera città".

m.c.