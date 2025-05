"La controgaranzia non si tocca". Il tribunale dà ragione alla Marina

In accoglimento della domanda cautelare proposta dalla Società Marina di Porto San Giorgio S.r.l., il tribunale di Fermo riunito in camera di consiglio li 24 aprile scorso ha deciso di inibire al comune di Porto San Giorgio l’escussione del contratto autonomo di garanzia rilasciato da Euroins Insurance ed ordina a quest’ultima di non pagare quanto richiesto dal Comune di Porto San Giorgio e di non escutere la controgaranzia di 350.000 costituita in pegno dalla società Marina.

La lettura del dispositivo relativo all’ordinanza del Tribunale, di cui sopra, è stata musica gradevole per i titolari della Società Marina, Paola Renzi e Renato Marconi, abituati ultimamente ad ascoltare ben altri suoni.

Per maggiori chiarimenti precisiamo che: il contratto autonomo di garanzia sta per polizza fideiussoria, ed è quella prodotta dalla Marina a copertura di canoni demaniali non paganti per circa 950.000. La controparte, agenzia del demanio e comune, hanno ragionato sulla eventualità di escuterle la polizza. Il tribunale ha detto che non si può.

Il documento è stato garantito alla Marina dalla compagnia di assicurazione bulgara, pure essa inibita dal pagamento del Comune. Ricapitoliamo brevemente: Con ricorso proposto il 29 gennaio 2025 la società Marina proponeva reclamo avverso l’ordinanza cautelare di rigetto del ricorso promoso dalla stessa società al fine di ottenere l’inibitoria nei confronti del Comune e della compagnia assicurativa Euroins, dell’escussione della garanzia prestata a favore dell’ente pubblico e, nei confronti di quest’ultima, della controgaranzia costituita in pegno.

Probabilmente la decisione del Tribunale non ha dato all’amministrazione comunale e, in particolare al sindaco, le stesse gradevoli sensazioni avute dai titolari della Marina.