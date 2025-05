La coordinatrice è Cecilia Annibaldi

Rinnovate le cariche del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. I volontari hanno eletto nuova coordinatrice Cecilia Annibaldi che sarà affiancata dal vicecoordinatore Bruno De Angelis. E’ stato anche rinnovato il consiglio direttivo composto da Fabio Rossano, Matteo Del Gatto, Maurizio Pistonesi, Monia Lattanzi, Benedetto Crescenzi. All’assemblea hanno partecipato il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore con delega alla Protezione Civile, Andrea Balestrieri, che si sono detti grati per il costante impegno dei volontari e il fondamentale ruolo della Protezione Civile a servizio della cittadinanza. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Bruno De Angelis, coordinatore uscente, per gli anni di servizio svolti con passione, dedizione e spirito di sacrificio. Il nuovo coordinamento è già al lavoro anche per rafforzare la presenza sul territorio.