La Coppa Italia di futsal al palas. In arrivo atleti e tifosi da tutta Italia

Le Marche si preparano ad ospitare le finali di Coppa Italia di futsal maschile. Dal 15 al 23 marzo, la regione sarà il palcoscenico di questo importante evento e il palazzetto dello sport di Porto San Giorgio è stato scelto per la disputa delle gare, insieme agli impianti sportivi di Jesi e Falconara. Dopo l’esperienza del 2024 in Basilicata, per il secondo anno consecutivo, le fasi finali di tutte le Coppe Italia maschili futsal si svolgeranno in un’unica regione. L’evento assegnerà le coccarde tricolori per Serie A, A2 Élite, A2, B, Serie C e Under 19. Sei competizioni, (due Final Eight, quattro Final Four) per un totale di 32 squadre partecipanti e 26 gare da giocare. Il programma inizierà il 15 e 16 marzo a Porto San Giorgio con le finali di Serie C e Under 19, per poi proseguire dal 19 al 23 nelle altre due città coinvolte. È prevista una copertura integrale dell’evento con dirette sul canale YouTube della Divisione, mentre le semifinali e la finale di Serie A saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, ha sottolineato come queste finali nazionali rappresentino una grande opportunità di visibilità e promozione sportiva per la regione, oltre che un’occasione per avvicinare sempre più persone a questo sport e coinvolgere le comunità locali. Valerio Vesprini, sindaco di Porto San Giorgio, ha espresso orgoglio per il fatto che "la sua città sia tra le sole tre marchigiane a partecipare a questa manifestazione, confermando la centralità di Porto San Giorgio nel panorama sportivo italiano. Accoglieremo atleti, staff e tifosi provenienti da tutta Italia, offrendo loro anche l’opportunità di scoprire il nostro splendido territorio. Questo appuntamento darà ulteriore visibilità a Porto San Giorgio".