La corsa a tre si ferma a due volti

Doveva essere una corsa a tre, invece sarà un confronto a due quello che porterà all’elezione delle nuova Amministrazione di Falerone. Resta il fatto che non mancheranno nelle prossime settimane scaramucce politiche durante i vari incontri e presentazioni dei programmi elettorali che si svolgeranno sul territorio, in primo luogo perché i contendenti rappresentano anima profondamente diverse della comunità di Falerone, ma soprattutto perché sono differenti le visioni sulla gestione del paese. Partiamo da Armando Altini, sindaco in carica che punta a proseguire il suo programma elettorale, anche perché proprio in questi mesi stanno prendendo forma alcuni dei progetti della ricostruzione post sisma, e sono molte le incombenze da seguire, inoltre in questa nuova avventura ha confermato in larga parte assessori e consiglieri già in carica. Armando Altini sarà appoggiato dalla lista ‘Insieme per Falerone‘ con i candidati di lista: Massimo Brasili, Mauro Cardenà, Eleonora Concetti, Valerio Cosimi, Dalida De Minicis, Taino Felici, Pisana Liberati, Maria Pia Mazzaferro, Francesco Pierfederici, Benito Quintili, Maria Teresa Quintozzi ed Enrico Vittori. La sfida sarà con il candidato sindaco Giulio Celi, professione avvocato che già nel 2004 aveva tentato la corsa elettorale a Falerone. Per questa nuova sfida Giulio Celi sarà sostenuto dalla lista ‘Rinascere’ un nome che indica già un programma che si discosta dal suo contendente, con i candidati di lista: Cristina Meloni, Lina Mancinelli, Feruza Tagaeva, Lorenzo Traini, Andrea Giacinti, Lorella Tarulli, Tonino Galli, Falerio De Minicis, Lorenzo Tronelli, Maria Lina Cipelletti e Marco Viola. La corsa elettorale è ufficialmente iniziata, le prossime settimane saranno importanti per confrontarsi con la popolazione al fine di valutare idee e progetti.

a. c.