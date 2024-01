La corsa ai saldi finita da tempo: "Ormai promozioni tutto l’anno"

"La corsa ai saldi di un tempo ormai lontano, non esiste più da anni". Sono le parole di Fabio Monini, titolare dello storico negozio ‘Monini Clemente Calzatura e Sport’ di Falerone, specializzato in calzature e abbigliamento, forniture e noleggio di attrezzatura tecnica sportiva, in attività da ben quattro generazioni e associato Cna. Monini, che premette di essere cresciuto nel negozio di famiglia di cui oggi è titolare, da una lettura del tempo dei saldi, che negli ultimi tempi accomuna sempre più commercianti. Quella cioè di tempistiche e modalità degli stessi, che rischiano di non tutelare né i commercianti, né i clienti. "Con lo stile scellerato di promozioni fatte tutto l’anno, di varie iniziative commerciali come il ‘Black Friday’ , sconti e quant’altro – dice Monini – non possiamo stupirci del fatto che non ci siano più i flussi di accesso ai saldi di una volta. Sbagliati poi i tempi. Non si possono far partire i saldi invernali a gennaio e quelli estivi a luglio. Logica vuole che i tempi dovrebbero essere febbraio – agosto. Sono cambiate abitudini, stili di vita e soprattutto stagioni – prosegue – ed ecco che solo ridefinendo i tempi dei saldi, i commercianti della nostra categoria, possono riacquistare la costanza delle vendite mensili portando equilibrio ai propri bilanci, e allo stesso tempo tutelare il cliente negli acquisti fatti a novembre e dicembre". Il fatto che i saldi abbiano perso l’entusiasmo del passato e creino molto meno attrattiva verso i clienti, è una costatazione che molti commercianti del Fermano, confermano. "Mi relaziono quotidianamente con colleghi di settore in attività anche fuori provincia – prosegue Monini – ma il trend è lo stesso per tutti. Per ognuno di noi contano due aspetti: far quadrare i bilanci aziendali e tutelare i clienti che rappresentano la linfa vitale di ogni attività commerciale. Rivedere le tempistiche dei saldi e regimentare il settore – conclude Monini – è un atto di onestà dovuto da chiunque abbia competenze e responsabilità volte a rivedere questo sistema che non sta portando benefici a nessuno". A sostenere la tutala dei piccoli commercianti, non manca l’appoggio della Cna Fermo. "Il pensiero di Monini è in linea con la concezione dei saldi dei nostri associati – dice il presidente Emiliano Tomassini – il nostro impegno verso la tutela di questa categoria commerciale parte dall’ascolto delle problematiche e dal conseguente riscontro da cui si stabiliscono azioni volte a tutelare i piccoli commercianti. Non possiamo dimenticare che sono loro a contribuire fermamente alla vita sociale ed economica di ogni paese – conclude – e che tutelare i commercianti vuol dire tutelare i clienti e le comunità di appartenenza".

Paola Pieragostini