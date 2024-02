"La costa punti sui campeggi con una variante"

Progetti e lavori che stanno cambiando il volto di Fermo e del territorio intorno, cantieri di pochi anni e poi il futuro sarà a portata di mano. Solo che il futuro va programmato oggi, lo sottolineano Lorenzo Giacobbi e Luciano Romanella della Lega Fermo che spiegano come l’avvio dei lavori che porteranno migliorie alla viabilità sul lungo Tenna, collegando così in maniera snella e sicura la costa ed il casello autostradale di Porto Sant’Elpidio alla zona di Molini di Tenna e Campiglione, accende il riflettore su quello che sarà lo sviluppo turistico futuro di Lido San Tommaso, Casabianca e Lido di Fermo: "L’amministrazione Calcinaro, prendendo spunto da un’idea della Lega Fermo, si è fatta promotrice di un piano di azione e promozione della Costa Fermana coinvolgendo gli altri Comuni costieri. Ma ad oggi nessuna analisi è stata fatta sulla reale capacità ricettiva della Costa Fermana. Quali e quante strutture sono esistenti e che tipo di offerta il territorio del Comune di Fermo riesce a garantire? Le strutture esistenti sono sufficienti? Che tipo di pianificazione e strategia si intende utilizzare? Come valorizzare le aree verdi ed i terreni ancora inutilizzati?". Secondo i consiglieri di minoranza sono tante le domande a cui bisogna iniziare a dare delle risposte. "La Lega Fermo chiede quanto prima una commissione per discutere e valutare in maniera analitica e strategica tutti gli aspetti. Dal piano regolatore al piano spiaggia, secondo i criteri di fruibilità, accessibilità e soprattutto in chiave di sviluppo futuro. Fermo ha bisogno di una variante urbanistica per dare risposte alle esigenze di sviluppo della zona costiera fermana, concludono i consiglieri leghisti, In maniera propositiva crediamo che una strada da percorrere possa essere quella dei campeggi".