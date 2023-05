La Costituzione ai neo 18enni

Nel corso della cerimonia del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale ha deciso di consegnare una copia della Costituzione Italiana a tutti i cittadini elpidiensi, nati nel 2005 e che, dunque, entro l’anno si avviano a tagliare il traguardo della maggiore età conquistando il diritto di voto. "Si tratta di una iniziativa che abbiamo voluto affinché ognuno di loro si senta protagonista, nel rispetto dei principi e dei valori in essa contenuti – è la spiegazione del sindaco, Alessio Pignotti – del cambiamento della società, con senso di responsabilità e consapevolezza". L’auspicio di Pignotti è che "possano innamorarsi sempre più della nostra Patria, diventando attori principali di quel futuro che tutti noi affidiamo loro con fiducia". In questi giorni, vengono recapitati ai neo maggiorenni gli inviti a partecipare alla cerimonia del 2 giugno e, prima di questa, alla consegna della Costituzione Italiana prevista per le 9,30 in piazza Matteotti. "Mi auguro che vogliano accogliere in tanti questo nostro invito", conclude Pignotti. Sarà presto diffuso il programma delle celebrazioni aperte alla cittadinanza.