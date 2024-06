La crisi continua a mordere: "Cassa integrazione alle stelle. Serve una politica industriale"

Uno scenario preoccupante, nessuna prospettiva di ripresa, un tempo duro e delicato che andrà avanti almeno fino alla primavera del 2025. È questo il quadro che è emerso nel corso dell’incontro organizzato nella sede della Politecnica delle Marche, per fare il punto sulla situazione economica del territorio marchigiano, alla luce di un quadro nazionale e internazionale sempre più complesso. L’iniziativa è della Cgil e dell’istituto Gramsci Marche, con Leonardo Anchini che ha sottolineato: "Abbiamo voluto chiamare a raccolta gli esperti e gli attori del territorio, per riflettere su una strisciante crisi che non si è mai risolta, con i recenti sviluppi internazionali a complicare il quadro". Nelle parole di Donato Iacobucci, docente dell’università Politecnica delle Marche, c’erano numeri preoccupanti, posti di lavoro già persi e altre che si perderanno e la necessità di fare subito qualcosa per cambiare rotta. E ancora, è stato Walter Cerfeda, presidente di Ires Marche, a fornire la cornice mondiale che vede la Cina in grande crescita e gli altri Stati a inseguire una ripresa. In tutto questo in Italia, ha sottolineato Loredana Longhin della Cgil Marche, la richiesta di cassa integrazione cresce del 140 per cento. Un concetto ripreso anche dal segretario Cgil, Alessandro De Grazia: "Il territorio deve trovare una voce unica e farsi sentire davanti al grande assente: la politica. Sono anni che nessuno porta avanti una politica industriale, in un distretto come il nostro che sta puntando sì sul turismo ma che industriale deve restare". Un lavoro che si tutela partendo dalle imprese, tutte piccole e piccolissime quelle fermane, il 95 per cento della realtà produttiva del territorio, che hanno bisogno di supporto e di interlocutori reali, come ha sottolineato il presidente Cna, Emiliano Tomassini: "Dopo il Covid c’è stata una accelerazione fortissima dei consumi che però si è presto esaurita e quello che è rimasto è una assoluta incertezza che non riusciamo più a reggere. Oggi non si può più aspettare, c’è un mercato che non sappiamo quando ripartirà. Abbiamo bisogno del sostegno di comuni, province, e regioni e sindacati tutti".

Una voce unica ha chiesto anche Ferruccio Vecchi del direttivo di Confartigianato: "Il nostro artigianato, nel settore moda, è tra i più colpiti in assoluto, il distretto del cappello soffre una crisi fortissima in un tempo in cui le persone devono scegliere cosa comprare per far quadrare i magri bilanci. Così come non è possibile far pesare solo sugli imprenditori il costo del lavoro, per uno stipendio di mille e 200 euro noi ne paghiamo 3 mila". Interventi rapidi e immediati chiede anche il presidente di Confindustria, Fabrizio Luciani: "Gli imprenditori fanno la loro parte, i grandi nomi stanno reggendo la situazione anche locale ma se non c’è un intervento strutturale non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo farci sentire sui tavoli che contano e davvero il tempo stringe, un imprenditore al mattino deve andare avanti per sé, per i lavoratori, per il progetto di vita di tante famiglie. Da soli non riusciamo più".

Angelica Malvatani