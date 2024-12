La crisi globale non risparmia il calzaturiero. Nuove visioni dalle scuole al Fermo-Tech

La chiusura di oltre 3000 aziende calzaturiere, altre centinaia da gennaio ad oggi. La fragilità delle ancora in vita, come quelle del distretto ’moda cappello’, vivono, quasi esclusivamente, grazie alle grandi griffe. Dovrebbe, se non altro, impensierire, o ritenere eventi normali? Nelle Marche vi sono 28 grandi aziende (800 in Italia) che sono nel futuro e trainano il sistema aziendale Regionale.

Il comune di Fermo, prevedendo lo sconquasso della globalizzazione in corso, sta mutando il ruolo delle pubbliche partecipate, mutandole in vere aziende produttive concorrenziali sul mercato. Iniziando costruendo un polo scolastico di futura visione. Promuovendo Fermo-tech; centro di ricerca in intesa con la dorica università, con il fine di dare vita a nuove originali attività produttive.

D’altronde il ruolo anche dei sindaci non può più essere quello di occuparsi dei servizi locali (compito dei dirigenti) ma di aiutare e sostenere, anche finanziariamente, le nuove originali inventive nei loro territori per prevenire le possibili crisi della globalizzazione del mercato mondiale. Già in corso anche nel sistema aziendale della provincia di Fermo.

In questo quotidiano sin dal 2014 si è scritto sulla crisi prossima della globalizzazione e del mercato mondiale. Oggi 2024 crisi mondiale del mercato non solo automobilistico.

Ubaldo Renzi, già componente segreteria tecnica distretti industriali italiani