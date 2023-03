La Croce Gialla di Montegranaro cerca volontari: parte la formazione

La Croce Gialla ha bisogno di volontari per continuare a garantire tutti quei servizi sanitari e sociali di cui ha bisogno il territorio. E’ anche con l’obiettivo di reclutare nuovi militi, oltre che per fornire le nozioni di base per intervenire in caso di emergenza, che la Pubblica Assistenza ha promosso un nuovo corso di primo soccorso, totalmente gratuito presso la propria sede (al piano terra dell’ex presidio ospedaliero). "Il corso è aperto a tutta la cittadinanza. Punta e formare e istruire quante più persone possibile – dicono dalla Croce Gialla - per metterle in condizione di gestire tutte quelle situazioni di emergenza che possono presentarsi in qualsiasi momento, in ambito domestico, o per strada o nei luoghi di lavoro, attivando così la catena del primo soccorso, a partire dalla chiamata al 112". Le lezioni sono tenute da istruttori interni qualificati, coadiuvati in alcuni incontri specifici, da operatori e medici del 112. "Per chi vorrà avvicinarsi alla nostra associazione, scegliendo di dedicare un po’ del proprio tempo libero agli altri e intraprendere il percorso nel mondo del volontariato – aggiungono – la formazione ovviamente non finirà qui. D’altra parte, per dirla con le parole di un addetto ai lavori, ‘il destino di un ferito risiede nelle mani di colui che esegue la prima medicazione’. Tutti possono fare la differenza quando si tratta di aiutare chi è in difficoltà: mettetevi in gioco".