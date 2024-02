La Croce Rossa sceglie Amandola

L’ex Mattatoio di Amandola grazie ad una generosa donazione della Croce Rossa nazionale per un valore complessivo di oltre 940.000 euro, sarà riconvertito per essere trasformato nel nuovo Centro polifunzionale di gestione delle emergenze. Il sindaco Adolfo Marinangeli (nella foto) lo aveva annunciato alla fine del 2022, ma quello che era solo un progetto, è divenuto un’opera che sarà messa a disposizione di tutta l’area dei Sibillini. "Colgo l’occasione per ringraziare il presidente nazionale, il Comitato nazionale, i volontari e il Direttivo della Croce Rossa dei Sibillini – spiega Adolfo Marinangeli – per aver scelto Amandola come sede del Coi (Centro operativo intercomunale), che avrà una funzione strategica, ospitando le tre principali associazioni di gestione delle emergenze: Croce Rossa, Protezione Civile e Soccorso Alpino. Proprio per questa sua funzione e la posizione baricentrica, la Croce Rossa ha deciso di portare l’investimento da 600.000 euro iniziali, alla cifra attuale di circa 940.000 euro, perché crede molto sull’importanza di questa struttura".

Il progetto definitivo è stato approvato, ora sarà la Croce Rossa a gestire il bando per la gara di appalto e seguire direttamente i lavori. La struttura una volta completata sarà donata al Comune di Amandola per svolgere le funzioni di emergenza e formazione dei gruppi del territorio. L’edificio esistente, parliamo dell’ex Mattatoio, verrà demolito, al suo posto sarà realizzata una nuova struttura su un piano unico della superficie complessiva di circa 300 metri quadrati, interamente realizzata con i più moderni sistemi antisismici, e impiantistica a risparmio energetico. Oltre al suo ruolo funzionale, cioè ospitare e promuovere le attività delle tre associazioni che gestiscono l’emergenza nell’area dei Sibillini, la realizzazione di questa nuova struttura comporterà due immediati benefici per Amandola.

"Sono particolarmente felice e orgoglioso che questo progetto possa prendere il via – spiega ancora un entusiasta Marinangeli – in primo luogo perché andremo a riqualificare un’area che nel corso dei decenni aveva subito un progressivo decadimento. L’ex Mattatoio era stato destinato alla funzione di magazzino, e fra le altre cose era stato oggetto di un incendio nell’ottobre del 2021. Di fianco alla struttura che ospiterà il futuro Coi, si sta realizzando la nuova area camper che fra le altre funzioni è stata indicata come area di ammassamento per eventuali emergenze" è la conclusione del sindaco.

Alessio Carassai