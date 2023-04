"La Croce Verde è in crescita: aumentano servizi, soci e volontari"

Un altro anno di solidarietà, di impegno diffuso, di grande professionalità e di presenza attenta e costante. È il bilancio del 2022 per la Croce Verde che rinnova il Cda e conferma alla guida, con ampi consensi, Emanuele Del Moro. Vice-presidente, responsabile formazione e servizi è Fabrizio Ciccola, responsabile dei volontari Francesca Spinelli e poi ci sono Alessandro Fedeli, Samuela Pallottini, Samuele Lamponi, Mauro Fedeli, Leonardo Rogante, Paolo Mora, per il collegio dei probiviri Maria Antonietta Ciccola, per i revisori Anselmo Del Gatto. Un momento partecipato e utile a fare il punto di una storia cominciata a Fermo nel 1982, l’anno prima una donna era morta dissanguata in piazzetta, per i ritardi dei soccorsi, e nello stesso giorno una ragazzina aveva perso la vita per un malore mentre era a scuola, alla Fracassetti. Episodi che hanno fatto sentire l’esigenza di organizzare un servizio di pronta emergenza che poi, negli anni, è diventato qualcosa di grande, come ha spiegato nella sua relazione il presidente Del Moro: "Abbiamo festeggiato i 40 anni di fondazione e possiamo parlare di risultati importanti, nel 2022 la crescita dei servizi, del 10 per cento, è andata di pari passo con l’aumento del numero dei volontari, soci e dipendenti. I servizi di trasporti complessivi eseguiti sono infatti stati 23 mila 292 per un totale di 725.557 km, sono stati 402 i trasporti per Covid con tutte le complicazioni che la gestione del virus comporta. Sono state 4161 le emergenze affrontate con le ambulanze, una mole importante di servizi. Tutto ciò non sarebbe stato in alcun modo sostenibile senza la crescita del capitale umano associativo. Durante il corso dell’anno vi è stato l’ingresso di 55 nuovi volontari in associazione, per un totale di 260 volontari attivi, grazie soprattutto all’organizzazione dei due consueti corsi di primo soccorso. Non sono però mancate offerte di impegno anche al di fuori degli stessi. Particolarmente piacevole è stato vedere come ci sia stata un’ondata di domande di ingresso da parte dei più giovani: chiaro segnale che può essere riposta fiducia nelle loro capacità, nella loro voglia di fare e nel loro impegnarsi per un mondo sempre migliore". Tante le iniziative organizzate per coinvolgere i più giovani e contagiarli al volontariato, importante la formazione ma anche la cura del parco mezzi che si è arricchita di un’ambulanza tipo A e un pulmino disabili, entrambi Fiat Ducato: "Investimenti sono stati fatti anche sulla sede: si sta cercando di renderla più ecologica, è stato per questo sostituito l’impianto principale di illuminazione con lampade a led e si è dotata la sala volontari di un depuratore d’acqua, così da ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Con i volontari mi sento di ringraziare i nostri 16 dipendenti e gli oltre mille e 500 soci che non ci fanno mai mancare il loro supporto".