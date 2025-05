La Croce Verde Valdaso festeggia trent’anni e guarda già al futuro

Giornata intensa e densa di emozioni, quella svoltasi domenica ad Altidona, che ha visto protagonista la Croce Verde Valdaso, per i suoi trent’anni di attività svolti al servizio della bassa Valle dell’Aso. Non solo una festa per celebrare l’importante traguardo dalla fondazione risalente all’aprile 1995, ma un evento per onorare tutti coloro che hanno creduto nella Croce Verde, nel suo mantenimento fatto di impegno, rischi e investimento umano, fino al suo rilancio di potenziamento, con l’annuncio della costruzione della nuova sede.

Alla cerimonia hanno preso parte sia i sindaci dei Comuni di competenza della Croce Verde Valdaso, sia autorità di riferimento provinciale tra cui il presidente Michele Ortenzi e la vicaria del Prefetto Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi e della regione Marche, rappresentata dal consigliere Andrea Putzu. Durante la cerimonia sono stati ricordati i presidenti che si sono avvicendati dalla fondazione fino all’attuale Daniele Petrini, fiero di ricordare l’impegno di tutti e ringraziare i volontari di oggi e di ieri. Enza Ferretti, fu la prima presidente della Croce, seguita da Renato Vinattieri e l’indimenticato Graziano Maggini.

Una storia lunga trent’anni che si unisce alla storia della comunità della bassa Valdaso, che ha potuto e può contare su un servizio di emergenza ed assistenza sanitaria divenuto imprescindibile a garanzia del quale, il sindaco del Comune di Altidona Giuliana Porrà ed il presidente Petrini, hanno sottoscritto l’accordo per la costruzione della nuova sede della Croce Verde, che sorgerà nell’area adiacente l’attuale in via Toscanini. Proprio qui si è tenuta l’azione simbolica della posa della prima pietra nel riconoscimento corale al valore della Croce Verde.

Durante la cerimonia infatti, si è ricordata la tragica scomparsa dei giovanissimi Sauro e Massimiliano, morti in un incidente stradale in Valdaso, in onore dei quali venne fondata la Croce Verde. La giornata si è chiusa con l’inaugurazione di una nuova ambulanza e la conviviale al parco.

Paola Pieragostini