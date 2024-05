"La cultura per aiutare donne e bambini"

La violenza perpetrata sulle donne migranti che viaggiano spesso da sole resta un tema offuscato. Per questo motivo i progetti Sai del Fermano e dell’Ascolano, gestiti dalla cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res, hanno deciso di dedicare un focus specifico in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2024. "Sempre più donne ogni anno si mettono in cammino, anche per le discriminazioni a cui sono costrette – commenta il responsabile Alessandro Fulimeni –. Non sempre si riesce a parlarne, spesso tutto ciò non emerge. Consideriamo che su circa 115 milioni di migranti il 51 per cento è costituito da donne e ragazze. Quasi tutte queste donne sono vittime di violenza e convivono con il rischio che altre forme di violenza proseguano, a partire da un vorticoso giro di sfruttamento sessuale".

Le rifugiate, sottolinea Fulimeni, sono le più colpite rispetto a qualsiasi altra comunità femminile nel mondo. "Ci sembrava importante concepire questa ricorrenza in modo tale che potesse dare direttamente a loro la parola, denominandola per i progetti Sai del Fermano Giornata Mondiale della Rifugiata".

"Abbiamo pensato che la forma teatralizzata fosse una delle espressioni più idonee, arrivando ad unire da un lato il percorso teatrale sviluppato dalle nostre ospiti ucraine ed afghane, dall’altro il laboratorio di canto popolare partito ad inizio anno e che mette insieme tradizioni italiane con quelle dei Paesi di provenienza. Lo spettacolo, che faremo a Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio sabato 22 giugno, a partire dalle ore 21, arriverà alla sua conclusione con una sorta di liberazione attraverso i canti e, in particolare, un brano originale costruito insieme con l’insegnante Roberta Verde".

Il programma della Giornata Mondiale del Rifugiato 2024 si aprirà venerdì 7 giugno a Fermo, all’interno degli spazi di Art Asylum in Piazza del Popolo, con la presentazione del libro di Alessia Belli ’Safina e Ataya. Nove mesi sul Mediterraneo a bordo delle navi quarantena’, che a partire dalle ore 21 dialogherà con l’operatore Marco Milozzi. Venerdì 14 giugno, nella Sala comunale di Falerone, si terrà un incontro pubblico con interventi del giornalista Pierfrancesco Curzi e Froncois Kankindi, presidente dell’associazione Bene Rwanda, per ricordare un’esperienza terrificante della nostra storia. Venerdì 21 giugno, dalle ore 15 nel Centro Sportivo Bocciofila Maglianese di Magliano di Tenna, si terrà un torneo di calcetto con le squadre dei SAI Piccolo Borgo di Magliano di Tenna e Chicco di Grano di Falerone, composte da beneficiari dei progetti e cittadini. A queste si aggiungeranno le formazioni dei minori stranieri non accompagnati accolti nella Casa di Mattoni di Ponzano di Fermo e nella Casa di Giulio di Falerone, oltre ad una squadra del CAS di Fermo. In serata trasferimento a Grottammare, con il progetto SAI Together che presenterà il video realizzato da Giorgio Cingolani, regista e antropologo sulle esperienze di vita nel territorio.