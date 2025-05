La delegazione fermana al Giubileo dedicato alle ‘Bande musicali’

Sabato scorso una rappresentativa composta dagli elementi di quattro corpi bandistici del territorio Fermano, ha portato a Roma in occasione del Giubileo dedicato alle ‘Bande musicali e musica popolare’ un po’ di musica delle Marche. Una esperienza indimenticabile e ricca di emozioni per le bande: ‘Domenico Alaleona’ di Montegiorgio con la presidente Francesca Sbarbati; ‘Omero Ruggieri’ di Montegranaro con il presidente Armando Mariani; ‘Mauro Aleanzi’ di Montottone con il presidente Roberto Spaccapaniccia e il corpo bandistico ‘Città di Falerone’.

La giornata è partita con un intenso momento spirituale attraversando la ‘Porta Santa’ della basilica di Santa Maria Maggiore a cui è seguita quella di San Pietro. A coronamento della giornata, i gruppi uniti in un sola formazione, si sono esibiti in piazza di San Silvestro diretti dal Maestro Antonio Riccobelli, eseguendo marce brillanti e l’Inno del Giubileo, arrangiato dal Maestro Gianluca Sartori. Il gruppo è tornato nella Marche felice di aver partecipato ad un evento straordinario, unito dal filo conduttore della musica e della spiritualità.

"Una grande emozione – racconta Armando Mariani – ma anche la gioia di aver condiviso momenti conviviali e favorito la collaborazione tra realtà musicali che raramente purtroppo hanno occasione di esibirsi insieme". "Un evento importante – sottolinea Roberto Spaccapaniccia - vista la partecipazione di numerosi corpi musicali, sia civili che militari, oltre alla nostra formazione, per dare simbolicamente il ‘La’ al nuovo pontificato. Che sia un pontificato di pace, speranza e fratellanza tra i popoli". A cui si unisce anche Francesca Sbarbati: "E’ con profondo orgoglio e sincera emozione che desidero raccontare e condividere l’esperienza vissuta sabato 10 maggio, quando un gruppo di 30 musicanti provenienti dalle bande di Montegiorgio, Montegranaro, Montottone e Falerone ha rappresentato, in maniera unitaria e compatta, l’intero territorio Fermano al Giubileo delle Bande musicali di Roma. Essere gli unici rappresentanti del nostro territorio in un evento di tale portata è stato per tutti noi un grande onore. Abbiamo portato a Roma non solo le nostre note, ma anche il cuore del nostro territorio".

I presidenti delle rispettive formazioni, hanno voluto ringraziare che ha contribuito a vario titolo alla riuscita di questa trasferta: musicisti, maestri, organizzatori e accompagnatori.

