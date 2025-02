La delibera: com’è andata nel dettaglio

La Giunta con la delibera n. 224 del 9 ottobre 2024, ha definito gli indirizzi per la gestione del porto turistico a seguito della decadenza della concessione demaniale. La delibera disciplina il periodo transitorio in attesa della sentenza di appello, prevede l’avvio della gara ad evidenza pubblica per la gestione e la valorizzazione dell’area, e individua le modalità operative per la gestione post decadenza, privilegiando soluzioni efficienti e sostenibili.

In vista del futuro, l’amministrazione comunale quindi è già al lavoro per garantire una gestione transitoria del porto, valutando di affidarla alla società partecipata del Comune San Giorgio Distribuzione Sgds multiservizi. Parallelamente è avviata la procedura per il bando di gara, che non si limiterà alla semplice gestione dell’infrastruttura, ma includerà anche una proposta tecnico-economica per lo sviluppo e la valorizzazione dell’area portuale per individuare un concessionario che sappia coniugare gestione e sviluppo, valorizzando l’intera area portuale.