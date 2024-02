La denuncia dell’imprenditore:: "Atti crudeli sulla mia gattina"

Un imprenditore della zona industriale Brancadoro accudisce da tempo una colonia felina (una ventina di gatti) all’interno della recinzione della sua azienda. A forza di dargli da mangiare e prendersene cura, riconosce ormai i ‘suoi’ gatti per cui ha notato, una decina di giorni fa, che una gatta, per di più incinta, mancava all’appello. Ha provato a cercarla nella zona, "ho chiesto anche negli stabilimenti vicini ma di quella gatta non c’era nessuna traccia" racconta. Senonché, dopo quasi una settimana, al suo rientro in azienda nel primo pomeriggio, scendendo dall’auto l’imprenditore si è visto venire incontro la gattina. "L’ho presa in braccio e solo a quel punto ho notato che aveva un taglio ricucito sulla pancia, come accade quando un gatto viene sterilizzato. Sono rimasto di sasso e, dopo un primo momento di sconcerto, è subentrata la rabbia per un gesto tanto vile e crudele perpetrato non saprei dire da chi". Fatto sta che, per accertarsi di quanto era stato fatto alla gatta, l’imprenditore si rivolge al veterinario che, purtroppo gli da la conferma: la gatta era stata sterilizzata nonostante fosse incinta. "Lo stesso veterinario è rimasto sconcertato da un gesto così inutilmente crudele, messo in atto non si sa da chi (peraltro rischiando dal punto di vista penale, ndr), considerando che quei gatti sono nel recinto della mia azienda". "Non capisco chi possa essersi preso la malvagia briga di sterilizzare (sostenendo anche il costo) una micia chiaramente incinta considerato che di quella colonia felina mi occupo io da tempo, e lo faccio con piacere, senza sentire il peso di questa incombenza" prosegue l’imprenditore che ha voluto segnalare l’accaduto "perché sono sicuro che questo non è il primo caso e se nessuno fa niente, queste orribili vigliaccherie sono destinate a ripetersi".

m.c.