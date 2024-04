La destra contro lo storico: "Gobetti offende i morti"

Non accenna a placarsi la polemica sulla conferenza organizzata dall’Anpi con il collettivo Noisette, alla presenza dello storico Eric Gobetti, che sarà a Fermo il 10 aprile per parlare di ‘Uso e consumo della Storia: una narrazione consapevole’. Una figura che divide, studioso del ‘900, spesso contestato per una visione particolare sulla tragedia delle foibe. Secondo il consigliere comunale Gianluca Tulli è sbagliato "patrocinare un evento dove un tizio, conosciuto per le sue posizioni negazioniste sulla storia delle Foibe e per di più Titino. È del tutto evidente la gravità del patrocinio da parte di un’amministrazione pubblica per un evento che si contrappone ad una verità storica sancita da una legge dello Stato con la istituzione del giorno del ricordo, ed è del tutto evidente la contraddizione della stessa amministrazione che nel giorno del 10 febbraio, presenzia la manifestazione del ricordo attraverso un suo rappresentante, assessore o consigliere, con tanto di fascia tricolore al collo".

"A questo punto l’amministrazione comunale esca da questa ambiguità e dia una spiegazione del perché è stato concesso il patrocinio o si affretti a revocarlo". Gli fa eco il presidente di Fratelli d’Italia di Fermo, Rossano Romagnoli, che commenta: "Non è condivisibile un patrocinio ad un evento ad una sola voce in cui l’autore fa la sua narrazione consapevole della storia. Ci sono voluti 60 anni per vincere il silenzio sui fatti storici delle foibe e sdoganare l’esodo degli italiani, appoggiare una conferenza così significa offendere un popolo esodato e gettare fango sui morti delle foibe".

Alla fine arriva anche la ferma presa di posizione dei consiglieri di minoranza Renzo Interlenghi, Fermo Capoluogo, del Pd Sandro Vallasciani, Paolo Nicolai e Pierluigi Malvatani, Andrea Morroni, Fermo Capoluogo, che si augurano che il comune non faccia marcia indietro sull’appoggio ad un momento di riflessione accurata: "Il centrodestra è insorto a guardia del valore della memoria delle vittime delle foibe jugoslave. Ancora una volta, la narrazione fornita unilateralmente dalla destra, è volta a paralizzare l’approfondimento dei fatti realmente accaduti tra il 1943 e il 1945, con infondate accuse di "negazionismo". Migliaia di uomini e donne italiani sono morti dopo che, abbandonati al loro destino, dal codardo atteggiamento dei fascisti che si ripararono sotto l’ala del nazismo oramai alle corde, furono, senza distinzione, fatti oggetto di ingiusta e violenta rappresaglia, da parte dei vincitori del crudele conflitto mondiale. Oggi, la destra, rivendica quell’eccidio, che fu perpetrato dai comunisti jugoslavi, dimenticando di dare conto della scaturigine da cui è derivato, ovverosia la dittatura fascista che voleva estendere il proprio impero in Grecia, in Albania, in Etiopia, in Africa ed anche in Jugoslavia". Proprio l’altissimo rispetto che si deve a quei concittadini e ai loro eredi, deve indurre le forze politiche di centrodestra, commentano i consiglieri, "ad abbassare i loro toni trionfalistici pieni di retorica fascista, che possono esporre grazie ad una democrazia che non hanno contribuito a far nascere, una democrazia che permette loro di esporre liberamente delle idee che, seppur non condivisibili e confuse, hanno diritto di tribuna ma che non devono oscurare ed offendere i valori della Resistenza partigiana, attraverso una ricostruzione storica parziale che tenta, con la mistificazione, di far apparire una realtà diversa da ciò che è".

Angelica Malvatani