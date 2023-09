La difesa delle classi Tagli in arrivo ma contenuti

"Ci saranno dei piccoli tagli, ma il Fermano registra una situazione positiva nei confronti del sistema scolastico provinciale, merito del grande lavoro effettuato negli anni precedenti". Sono le parole di Pisana Liberati, consigliere provinciale con delega all’istruzione, che ha evidenziato come la situazione sia migliorata molto in vista dell’inizio dell’anno 2023-2024, anche se ci sono alcune situazioni di sistemare. Va ricordato che negli ultimi tre anni la Provincia, con il pieno supporto dei sindaci, è stata protagonista di battaglie molto aspre nei confronti dell’Usr (Ufficio scolastico regionale), che aveva previsto numerosi tagli e accorpamenti delle classi sia nei piccoli centri dell’entroterra, sia nelle città costiere. "A fronte – dice Liberati – dell’ottimizzazione delle risorse già sviluppato negli anni precedenti, e della capacità di dialogo con la nuova dirigente dell’Usr Donatella D’Amico, per il Fermano il prossimo anno scolastico sembra già ben indirizzato. La dirigente D’Amico ha già mostrato di conoscere e capire le difficoltà dei piccoli borghi dell’area del cratere sismico e questo è già un notevole punto di partenza. E’ chiaro che dovremo confrontarci su alcune criticità, fra queste Campofilone e Montefalcone Appennino, a fronte delle nuove esigenze delle famiglie sono aumentate le richieste dei Comuni per l’attivazione del tempo pieno, ma ci sono difficoltà oggettive causate dalla mancanza di risorse da parte del Miur per coprire tali richieste. Come Provincia stiamo lavorando per mantenere gli equilibri e i servizi sul territorio".

Alessio Carassai