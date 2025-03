La difesa per l’ambiente si impara sui banchi di scuola

Sono diverse le iniziative di educazione ambientale portate avanti nelle scuole cittadine, che hanno visto protagonisti i bambini, le loro famiglie e l’assessorato all’ambiente. Nei giorni scorsi è iniziata la seconda parte (la prima è stata a novembre con l’istruttore subacqueo, Giuseppe Di Donna) di un progetto di educazione ambientale nelle scuole, promosso dall’associazione Argonauti in collaborazione con l’amministrazione, coinvolgendo i plessi della primaria e le classi terze e quinte. Un’occasione per approfondire alcuni temi e obiettivi indicati dalle Eco Schools: scelte consapevoli in materia alimentare, educazione alla biodiversità marina, attenzione all’impatto degli stili di vita sui cambiamenti climatici, promozione di progetti di salute e sicurezza ambientale. A marzo sono partiti gli incontri che coinvolgeranno 9 classi, sul tema ‘Il mare fonte di vita da salvare’. In un incontro, alla scuola ‘Rodari’ sono intervenute la biologa marina Olga Annibale e la coordinatrice del progetto Flavia Capra ma negli incontri sono coinvolte anche le biologhe marine Giulia Cecchi e Valentina Mazzocchi e il percorso sarà completato con esperimenti scientifici in classe coi ragazzi. "Con questi incontri - dice l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente – si arricchisce l’offerta didattica, si incrementa la sensibilità ambientale degli alunni e si approfondisce la conoscenza di una risorsa da tutelare e proteggere, come il mare". Nel fine settimana sul lungomare, si è svolta la terza edizione di ‘Plogging with dad’ iniziativa del Centro bilingue e Legambiente, patrocinata dal Comune. A ridosso della festa del papà, una mattinata dedicata a padri e figli, insieme per prestare attenzione all’ambiente. Sono stati oltre 100 i partecipanti che hanno raccolto oltre 20 sacchi di rifiuti.