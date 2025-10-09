La diocesi avrà da sabato due nuovi sacerdoti

Una chiesa in festa, per due storie che parlano di speranza. Sabato i diaconi Josè Manuel e Ronny verranno ordinati presbiteri, si rinnova la grande festa per l’Arcidiocesi di Fermo già vissuta a febbraio, quando Josè Manuel Rocca Bolivar e Ronny Raccichini vennero ordinati diaconi. Ad otto mesi da quel momento, i due diaconi vivranno la gioia dell’ordinazione presbiterale, mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo. Un orario, quello delle 20.30, che permetterà a tutti di partecipare: laici e sacerdoti. Domenica sarà la volta della loro "prima messa". Don Josè Manuel presiederà la sua prima messa nella Chiesa di San Domenico a Fermo alle 11, insieme alle tre comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale che lo hanno accompagnato in questi ultimi anni: San Domenico, San Francesco e Santa Lucia. Don Ronny presiederà la prima messa alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Fermo. Josè Manuel Rocca Bolivar è nato in Venezuela il 25 agosto 1987 e dopo l’esperienza nella comunità parrocchiale si sposta in Italia ed inizia il suo cammino vocazionale in seminario. La prima esperienza pastorale la vive nella Parrocchia Sant’Anna a Porto Potenza Picena, poi Sant’Anatolia a Petritoli, Unità Pastorale "Fermo Centro". Ronny Raccichini è nato a Fermo il 21 ottobre 1979, riceve i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella sua Parrocchia di origine, Sant’Antonio di Padova a Fermo; frequenta il gruppo giovani della Parrocchia Gesù Redentore di Porto San Giorgio, fa servizio nelle parrocchie dell’Unità Pastorale di Montegranaro; dal settembre 2023 fa servizio nella parrocchia Sant’Anna di Porto Potenza Picena.