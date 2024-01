"La distruzione del benessere"

"Questa politica scellerata distrugge l’agricoltura che è invece fonte di comune benessere". Inizia così Alvaro Moretti, tra i maggiori produttori fermani di cereali, girasoli e piselli da industria, su una superfice aziendale di 600 ettari. "Premesso che in Italia, ad ora, siamo più tutelati rispetto ad altri Paesi come nella conferma del prezzo agevolato del gasolio – dice –. Ma i motivi della protesta sono similari in tutti i Paesi e riconducibili alle misure adottate dal parlamento europeo, tradotte in mancanza di logica imprenditoriale sia produttiva che di mercato, e mancata garanzia di sicurezza alimentare per la gente. Ad esempio: vengono concessi incentivi per l’acquisto di mezzi e poi veniamo obbligati a lasciare incolta la terra. Ha senso? Dov’è l’applicazione concreta dei contenuti Pac con il sostegno al reddito? L’obbligo ai severi disciplinari nei procedimenti produttivi a garanzia di prodotti sani, che senso ha difronte all’importazione incontrollata di prodotti come il grano?". Nota dolente questa, su cui Moretti pone un accento che difende la qualità produttiva italiana a fronte di una mancata legge che ne tuteli il valore per il consumatore. "In Italia si produce nel rispetto di severissimi disciplinari a garanzia della genuinità del prodotto – spiega – . Per la coltivazione possiamo utilizzare fitofarmaci e non pesticidi, che vengono invece impiegati da Paesi che non hanno lo stesso disciplinare e sono gli stessi da cui arriva grano stoccato, con muffe causate da lunghi viaggi in mare, che poi viene miscelato al nostro italiano. Questa protesta non si ferma qui. Non è riservata ai benefici economici degli imprenditori agricoli, ma è aperta al valore sociale dell’agricoltura che come tale, dovrebbe essere salvaguardata, protetta e potenziata dallo Stato. Ho dedicato la vita a questo settore – conclude – e a fronte di un crollo economico e politico mai vissuto prima in agricoltura, metterò tutto il mio impegno nella difesa dei principi che ne hanno fatto storia e tradizioni".

