La ditta Brosway sponsor a Roma per il Primo maggio

La Brosway, marchio leader del settore gioielleria con sede e Grottazzolina e anima a Montegiorgio, sarà lo sponsor ufficiale del concerto del 1 Maggio a Roma, Si tratta dell’evento musicale gratuito più grande d’Europa, trasmesso su Rai3, Rai Radio 2 e Rai Play. Il marchio di gioielleria approfitterà dell’occasione per mostrare in anteprima il nuovo spot Tv con la testimonial d’eccezione, Maria Esposito, una delle protagoniste principali della serie televisiva ‘Mare Fuori’. Il concerto, che richiama centinaia di migliaia di spettatori ogni anno, offre a Brosway l’eccezionale opportunità di raggiungere un pubblico eterogeneo che ne riflette perfettamente il target e sottolinea l’energia, la dinamicità e i valori portanti del marchio. Parallelamente, Brosway coinvolgerà il pubblico attraverso un piano editoriale dedicato sui social media, con contenuti esclusivi per amplificare la visibilità del brand durante l’evento.