La ditta Cfl costruirà l'asilo nido a Magliano di Tenna: Pnrr finanzia 840.000 euro

All’inizio della settimana sono stati affidati alla ditta Cfl srl i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido che sarà realizzato in viale Amarica a Magliano di Tenna. Un progetto finanziato con i fondi del Pnrr destinati all’istruzione per un valore complessivo di 840.000 euro, che servirà a costruire un asilo di ultima generazione destinato a raccoglie i bambini non solo di Magliano ma anche del circondario. "I tempi si sono un po’ allungati a causa delle rivisitazioni dei prezzi conseguenti all’aumento dei costi delle materie prime – spiega il sindaco Pietro Cesetti – ma adesso ci siamo. Il nuovo asilo è stato progettato per accogliere circa 25 bambini con età 0-2 anni e rappresenta una soluzione molto appetibile per molte famiglie del territorio. Inoltre stiamo parlando di una struttura di ultima generazione progettata con i migliori ritrovati tecnologici in termini di sicurezza, impianti a risparmio energetico e servizi Abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici della ditta, e siamo fiduciosi di poter completare l’opera entro la fine della primavera del prossimo anno".