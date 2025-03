La donazione all’Ast. Da Enrico Bracalente un nuovo ecografo per la Chirurgia

Non ama tanto apparire Enrico Bracalente, preferisce che a parlare per lui sia il suo lavoro, il suo marchio Nero Giardini, il legame col territorio fermano. Questa però era una storia che andava raccontata, perché Bracalente si è reso protagonista di un gesto di generosità grande, dedicato alla comunità tutta. L’iniziativa è partita da due dottoresse, Bianchi e Marra, del reparto di chirurgia che hanno preso contatti con il sindaco Paolo Calcinaro, c’era la necessità di procurare al reparto un ecografo rinnovato, per rendere le visite e gli interventi più semplici e chiari. "Ci siamo visti per un aperitivo, eravamo sotto il periodo di Natale dello scorso anno, un infermiere ha fatto da intermediario. Le dottoresse mi hanno confidato l’esigenza di rinnovare uno strumento importante per il reparto. Ho chiesto un preventivo, volevo capire di che tipo di investimento si trattava, si parlava di circa 40 mila euro. Per questo è pensato di coinvolge un imprenditore forte e generoso come Enrico che in effetti ha risposto subito sì, con una semplicità disarmante, come fanno sempre le persone generose". L’iter è partito, l’apparecchio è stato acquistato, tutto è stato molto semplice: "Per me è del tutto naturale esserci, spiega l’imprenditore, non è la prima volta che partecipo a progetto di supporto all’ospedale, mi ricordo con particolare emozione l’acquisto delle poltrone per l’oncologia. Oggi sono di nuovo qui, perché sento di dover restituire qualcosa di quello che ho ricevuto da questo territorio, a tutte le persone che hanno collaborato con me o che hanno sostenuto la mia azienda". Il mondo della sanità è quello ideale per arrivare ad una comunità intera, Alberto Franca, direttore socio sanitario, spiega: "Non è sempre facile inseguire le continue innovazioni di cui i reparti avrebbero bisogno per un’azienda pubblica. Per questo ogni aiuto che arriva dall’esterno è benvenuto, Enrico Bracalente ha sempre risposte presente, per l’oncologia, la medicina, oggi la chirurgia, siamo fortunati a poter contare su imprenditori tanto illuminati". Il primario del reparto, Silvio Guerriero, spiega che il nuovo ecografo aumenterà le prestazioni ambulatoriali ma sarà una sorta di navigatore per il chirurgo, in sala operatoria: "Basterà installare un software per poter visionare gli organi, in particolare il fegato, per interventi sempre più precisi, per immagini chiare al servizio delle mani del chirurgo". Conclude il sindaco Calcinaro: "Bracalente non è uno che cerca visibilità, se appare è per dare un messaggio, per tanti imprenditori che potrebbero seguire il suo esempio e contribuire al lavoro di un servizio sanitario sempre più vicino alle persone".

Angelica Malvatani