La dottoressa Evangelista inaugura l'attività a Grottazzolina: visita e ricette mediche

Ieri mattina ha ufficialmente iniziato la sua attività nell’ambulatorio di via Fermi numero 31 (area residenziale Papa Giovanni) di Grottazzolina la dottoressa Chiara Bernetti Evangelista, il nuovo medico di famiglia che si è subito messa a servizio della comunità di Grottazzolina e dei paesi limitrofi. All’inizio del 2022 il medico di famiglia Floriano Marsili maturati tutti i requisiti, aveva deciso di godersi un meritato riposo dopo una lunga carriera professionale andando in pensione. Il suo pensionamento però pur non creando gravi ripercussioni aveva creato qualche disagio fra la popolazione locale, infatti il dottor Marsili era un punto di riferimento per i residenti della vallata e gestiva circa 1.500 pazienti che, negli ultimi mesi si erano rivolti agli ambulatori e medici del circondario per le normali vicissitudini. Ora finalmente sono tornati a poter contare sulla una figura professionale fissa a Grottazzolina. "Cogliamo l’occasione per rivolgere il nostro benvenuto alla dottoressa Chiara Bernetti Evangelista che sarà presente tutti i giorni nel suo ambulatorio – commenta il sindaco Alberto Antognozzi -. Sicuramente un servizio importante rivolto alla popolazione di Grottazzolina e non solo". La dottoressa riceverà nel suo ambulatorio il lunedì e il giovedì dalle 16,30 alle 18,30, per richiedere un appuntamento è necessario rivolgersi al numero 0734-340403, per le ricette mediche sarà attivo anche un servizio mail. Oltre alla disponibilità fuori dell’orario di ambulatorio a consultazioni o visite.

a.c.