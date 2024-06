La dottoressa Romanelli:: "Ecco la medicina legale"

La dottoressa Alessia Romanelli è il primario dell’Unità complessa di medicina legale dell’ospedale di Fermo ma che ha sede nell’ex ospedale di Porto San Giorgio. Ieri, affiancata dal direttore generale, Roberto Grinta, ha spiegato quali sono le attività svolte dalla medicina legale e rende noto come e con quali risultati finora l’ha diretta; "accertamento della disabilità, medicina legale clinica, attività necroscopica" la dottoressa indica in queste tre le attività che vengono svolte in medicina legale: "In merito all’accertamento della disabilità abbiamo riorganizzato tutta l’attività di gestione e sono riuscita ad avere quattro medici. A partire dal 2019 abbiamo fatto diverse modifiche di pianta organica così oggi abbiamo i tempi di attesa più performanti della regione. Se da una parte siamo la seconda provincia per numero di domande annuali, abbiamo i tempi di attesa migliori e che vanno dai 30 ai 40 giorni. È importante, però, non solo il tempo di attesa ma anche la qualità della prestazione cercando di costituire una equipe composta da medici legali, specialisti, competenti, dalle scuole di specializzazione. Fin qui la parte che riguarda la disabilità. La seconda grande attività indicata dal primario è la medicina legale che si affianca alla clinica, ai professionisti che lavorano in ambito ospedaliero. Sottolinea la dottoressa: " Sono riuscita con i medici ad attivare un ambulatorio di medicina legale intra ospedaliero unico in ambito regionale Il medico legale si affianca al clinico, ad esempio collabora nel caso in cui il paziente ha bisogno di nominare un amministratore di sostegno, pazienti incapaci di dare un valido consenso, in ambito di compilazione della cartella clinica, quando il paziente rifiuta un certo tipo di trattamento, il clinico chiede aiuto e consulenza e riorganizzazione in ambito ambulatoriale. Altro aspetto che gestiamo è il coordinamento dell’attività necroscopica su tutto il territorio del fermano e vuol dire che organizziamo tutte le visite necroscopiche, accertamento obbligatorio che deve essere effettuato per tutti i decessi. Abbiamo a partire dal 2019 organizzato una attività di riscontro diagnostico, ovvero una autopsia che si fa esclusivamente a fini clinici per individuare la causa di morte. Con i miei colleghi svolgiamo in piena autonomia questa attività. Inoltre sensibilizziamo i medici difronte a morti di causa naturale la cui causa non è nota: soggetti giovani ad esempio. Poi c’è l’attività di collaborazione con l’attività giudiziaria. Abbiamo reperibilità h 24 nel momento in cui si verificano decessi per morte violenta".

Silvio Sebastiani