La ex chiesa riapre dopo 40 anni

Erano circa 40 anni, se non di più, che l’ex chiesa di San Francesco era chiusa per cui, quando ieri si sono finalmente riaperte le porte, i primi ad affacciarsi al suo interno sono stati proprio gli elpidiensi, soprattutto di mezza età, impazienti e curiosi di ritrovare un luogo cui erano legati molti ricordi.

Tutti con il naso in su ad ammirare, affascinati, i risultati di un intervento di recupero attento e rispettoso, eseguito con 1,5 milioni di fondi Pnrr dall’impresa Celi Costruzioni di Falerone per il restauro edile (con sistemazione delle volte e nuovo impianto di illuminazione), e da Angeloni Restauri di Castelfidardo per il restauro meticoloso di pitture, decorazioni, dipinti, dei pregevoli stucchi e delle opere lignee. Lavori la cui progettazione è stata dell’architetto Roberto Straccali (di Sant’Elpidio a Mare) che è stato anche direttore dei lavori.

A loro e alla struttura comunale è andato il plauso delle autorità in una cerimonia in cui musiche eseguite dal quartetto del Conservatorio di Fermo si sono alternate a interventi ufficiali, introdotti dall’assessore alla cultura Giovanni Martinelli.

Al saluto del sindaco Gionata Calcinari che ha rimarcato l’aspetto beneaugurante del primo cantiere finanziato dal Pnrr ad essere concluso tra i tanti ancora attivi in centro storico e che San Francesco va ad arricchire il circuito delle visite turistiche, ha fatto seguito quello dell’onorevole Emanuele Prisco, viceministro degli Interni: "Il Pnrr è una grande opportunità – ha però sottolineato Prisco – ma non dobbiamo dimenticare che non sono soldi regalati, ma a debito, per cui l’Italia ha impegnato il futuro non solo di questa generazione ma forse anche delle prossime due".

"Per questo – ha detto ancora in merito ai fondi europei – l’impegno è di spendere bene le risorse". Una parola, Prisco, l’ha voluta spendere anche per la Prefettura di Fermo, presente Edoardo D’Alascio, e per tutte le Prefetture d’Italia "che hanno fatto un lavoro splendido per accompagnare i Comuni nelle complessità delle rendicontazioni del Pnrr e lo hanno fatto anche sul fronte della legalità".

"Noi – ha detto ancora – abbiamo innalzato i controlli, favorendo il lavoro delle ditte in ‘white list’, pulite, evitando ogni rischio di infiltrazioni mafiose". E’ toccato allo storico Stefano Papetti, direttore dei musei civici di Ascoli Piceno, fare un interessante excursus sui tesori artistici custoditi nell’ex chiesa, mentre padre Leonardo Campana si è soffermato sul movimento francescano. Oggi la celebrazione continua in occasione della giornata festiva con un trekking urbano, mentre l’ex chiesa - auditorium sarà visitabile ancora tutto il giorno.

Marisa Colibazzi