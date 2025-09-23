La famiglia Colibazzi dona un defibrillatore nel ricordo di Primo

Donato un defibrillatore alla Confraternita e alla parrocchia del Beato Antonio di Amandola, in memoria di Primo Colibazzi, grazie al progetto solidale ‘Forward Hearts’ della Bmm Instruments. Domenica scorsa è stata una messa diversa dal solito quella che si è tenuta di fronte ai parrocchiani: la famiglia di Primo Colibazzi (di cui ricorreva il primo anniversario della morte, a 89 anni), ha donato un defibrillatore. Il motivo di questo bel gesto di generosità da parte della vedova Giuseppina, delle figlie Rita e Anna con mariti, figli e nipoti, è legato a un episodio accaduto tre anni fa a Primo, salvato da un attacco cardiaco che l’aveva colto mentre si trova nei pressi della piazza del paese, proprio grazie a un defibrillatore collocato nelle vicinanze dal Comune. "Destino ha voluto che, in quel momento, passasse di lì la dottoressa Andrea Alexandra Sabin, cui rinnoviamo la nostra più sincera gratitudine - ricordano i familiari - che è intervenuta con un massaggio cardiaco e, grazie alla presenza del defibrillatore nelle vicinanze, riuscì a rianimare Primo e a salvarlo. Un gesto, una professionalità e quel dispositivo hanno fatto la differenza tra la vita e la morte". E’ a questo punto che è entrata in azione la Bmm Instruments che, attraverso la sede di Massignano, ha attivato il progetto ‘Forward Hearts’. "Questo progetto – ha spiegato Andrea De Blasi, della Bmm Instruments - permette a chi è sopravvissuto a un arresto cardiaco improvviso di salvare un’altra vita donando un defibrillatore. Domenica la famiglia Colibazzi, ha creato le condizioni perché chi dovesse trovarsi nelle condizioni di Primo possa avere la stessa opportunità". Infatti, il rappresentante della Bmm, ha consegnato l’apparecchio alla famiglia Colibazzi, chea sua volta l’ha donato al parroco don Armanzio. "Il nostro grazie – hanno aggiunto – va alla Bmm Instruments che ci ha permesso di donare il defibrillatore alla Confraternita e alla parrocchia, così come era nella volontà del nostro Primo".