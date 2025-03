La famiglia reale tailandese in visita a Falerone: "Grande opportunità"

Sua eccellenza Dispanadda Diskul, membro della famiglia reale tailandese il 16 marzo sarà in visita ufficiale nel comune di Falerone. Un evento che rappresenta un momento storico per Falerone che rafforza anche i legami internazionali tra l’Italia e la Thailandia. Durante la sua permanenza Dispanadda Diskul e la sua delegazione incontreranno le autorità locali, visiteranno luoghi simbolici del patrimonio storico e culturale di Falerone. "Siamo onorati di ospitare sua eccellenza Dispanadda Diskul – commenta il sindaco Armando Altini - questa visita rafforza i legami tra i nostri popoli e ci offre l’opportunità di dialogare su temi di grande importanza quali la ricostruzione post-sisma e la riconversione delle attività produttive oltre alla cooperazione culturale, la promozione del turismo e lo sviluppo di iniziative che possano favorire uno scambio proficuo tra le nostre Comunità". La visita trae spunto dallo studio di ricerca della ‘Fondazione Mae Fah Luang’ in collaborazione con Antonello Alici dell’Università Politecnica delle Marche e con la promozione della Comunità di Patrimonio di Falerone guidata da Marco Armellini.

"L’incontro avrà anche una forte componente culturale – sostiene Pisana Liberati - con una serie di eventi e incontri che metteranno in luce le eccellenze locali e la voglia di Falerone di essere un ponte tra le diverse culture del mondo. In particolare, sarà un’occasione unica per esplorare le opportunità di collaborazione in ambito turistico, commerciale e artigiano".

a.c.