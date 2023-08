La Fantacavalcata è un successo: 320 squadre

Se la 42esima edizione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo si è chiusa con successo, lo stesso può dirsi della Fantacavalcata ovvero il gioco virtuale ideato da un gruppo di amici appartenenti a diverse contrade: Giacomo Borraccini, Arianna Giampieri, Barbara Montanini, Andrea Moriconi, Elisa Poletti, Reneè Bracalente, Francesco Marcantoni, Aleksandra Zajedel e Filippo Montagnoli.

"In totale 320 squadre iscritte e 5000 utenti che hanno visitato il sito per un totale di 20.000 visite da inizio a fine manifestazione – ha dichiarato Montagnoli – grandissima partecipazione in particolare durante i giorni in cui le contrade hanno allestito le Hostarie in piazza Del Popolo: in tanti erano impegnati a collaborare e animare le locande e dunque gestire i diversi bonus e malus che contraddistinguevano il gioco: trenini, gavettoni, scherzi, portare le proprie specialità alle altre contrade, scambi di fazzolettoni, video di raccolta dei diversi momenti vissuti da ciascuna contrada".

Senza manco dirlo, a vincerlo è stata contrada Pila avendo la contrada del Mascherone vinto la gara tra gli sbandieratori, il tiro per l’astore e la corsa al Palio che assegnava il bonus di 1982 punti, quelli dell’anno da cui l’ex nonna della Cavalcata dell’Assunta non vinceva il Palio.

"L’anno prossimo cercheremo di migliorare la FantaCavalcata correggendo i bonus e malus – ha concluso Montagnoli – inserendo alcune novità come le ‘leghe’ ovvero gruppi di iscritti che potranno sfidarsi internamente come nel FantaSanremo. Nel frattempo, in data da definire, consegneremo un drappo vero e proprio alla contrada Pila in quanto vincitrice del concorso".

Quindi l’appunntamento è già segnato sul calendario per la prossima edizione.

Gaia Capponi