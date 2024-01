La farmacia dei servizi va avanti: "Diecimila prestazioni mediche"

Efficienza nella complementarietà al servizio sanitario pubblico e professionalità, sono ormai aspetti consolidati e riconosciuti alle farmacie, divenute punto di riferimento per i cittadini che possono contare su assistenza e servizi sanitari, importantissimi soprattutto nelle zone distanti dai centri urbani e dai poli ospedalieri. A testimoniarlo la proroga al programma ‘Farmacia dei servizi’ che ha visto Federfarma impegnata capillarmente sul territorio, a sostegno del servizio di cura e assistenza ai cittadini residenti. Il programma sperimentale infatti, che si sarebbe dovuto chiudere il 31 dicembre 2023, è stato prorogato su disposizione emersa durante l’ultimo Consiglio dei ministri, trovando la piena soddisfazione e rinnovato impegno da parte di Federfarma e delle farmacie aderenti l’iniziativa. "Nella fase sperimentale – spiega Marco Meconi, presidente Federfarma Marche e titolare della farmacia Lunerti Meconi di Altidona – con il progetto sono state effettuate 10 mila prestazioni mediche di cui il 40% nelle aree territoriali interne. A seguito della concessa proroga, stiamo già riflettendo sulle modalità di prosecuzione del progetto, ideato e sviluppato per essere vicini al cittadino, su tutto il territorio regionale, in particolar modo per i residenti nelle aree distanti dai poli ospedalieri".

Un altro dato fortemente incisivo sull’efficienza del servizio sanitario erogato dalle farmacie, è il bilancio riferito alle somministrazioni di vaccini. "Nei mesi da ottobre a dicembre – aggiunge Meconi – sono state somministrate circa 25 mila dosi di vaccino anti Covid e 12 mila dosi di antinfluenzale. Inoltre – conclude il presidente – proprio in questi giorni, prenderà il via la fase sperimentale della vaccinazione contro l’herpes zoster alla quale hanno aderito 90 farmacie delle Marche, di cui 12 nella provincia di Fermo, per la somministrazione sperimentale totale di mille dosi".

Paola Pieragostini