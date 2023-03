La fattoria Montepacini fa scuola

Un’esperienza che fa scuola. La fattoria sociale Montepacini, da diversi anni in prima fila nell’elaborazione di una riflessione e, nel contempo, di un’esperienza concreta sui contenuti dell’agricoltura sociale, promuove insieme al Consorzio Formacoop un importante seminario sulla multifunzionalità delle aziende agricole. Appuntamento a Fermo domani, nella fattoria, a partire dalle 9,30, l’evento è accreditato presso l’ordine dei dottori agronomi e forestali delle Marche. Il programma prevede gli interventi introduttivi di Francesco D’Ulizia ( Formacoop), dell’agronomo Gianluca Naso, della vicepresidente della Fattoria Montepacini Silvia Catalino e del dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Marche Leonardo López. Seguiranno, nell’ambito di una sezione dedicata a ‘Le storie che curano: scenari, testimonianza, esperienze di agricoltura sociale’, gli interventi di Emidio Mandozzi della Locanda del Terzo Settore Centimetri Zero di Pagliare del Tronto e di Maurizio Ferraro della cooperativa agricola ‘Garibaldi’ di Roma. Il seminario si concluderà con l’intervento di Ilaria Signoriello, esperta di agricoltura ed economia sociale che dal 2006 collabora con Agricoltura Capodarco e dal 2012 ha guidato il Forum Nazionale Agricoltura Sociale. Signoriello, tra le altre cose, affronterà il tema dello stato dell’arte in agricoltura sociale, alla luce dell’incarico che ricopre insieme ad altri 19 esperti nel group Social Farming and innvovation EU Cap network, per i partenariati europei per l’innovazione. L’evento è gratuito e la partecipazione libera, il seminario precede di una settimana la partecipazione, per il terzo anno consecutivo, della Fattoria Sociale Montepacini alla rassegna Tipicità.