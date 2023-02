La Fenice, da fuori regione per la risonanza

"La calamita gigante che guarda dentro". Così un bambino, con sintetica fantasia, ha definito la nuova risonanza magnetica installata al poliambulatorio medico La Fenice di Porto Sant’Elpidio. L’ultima risonanza magnetica integra soluzioni tecnologiche, ergonomiche e sostenibili, con straordinaria perfomance di esecuzione. Lo spazio all’interno del quale viene posizionato il corpo, di 70 cm, ha una lunghezza studiata ad hoc per evitare la sensazione angusta e ristretta, adatta persino a chi soffre di claustrofobia. Inoltre è dotata del massimo numero di gradienti e del magnete BluSeal, che utilizza una tecnologia sostenibile senza uso di elio, detta per questo ’Elio free’. Gli ingegneri della Philips spiegano che proprio per queste caratteristiche, il nuvo macchinario è l’unico operativo nelle Marche e il terzo, al momento, installato in Italia. "Per la Fenice è importante – ha dichiarato il direttore generale della struttura, Alberto Gagliardi – assicurare referti di altissimo livello grazie alle tecnologie innovative e al personale specializzato, dove il paziente si trova sempre al centro del percorso di salute". Che si tratti di una grossa calamita non c’è dubbio: il campo magnetico è, infatti, di 1,5 Tesla, milioni di volte più potente dei souvenir che portiamo a casa dai nostri viaggi ed attacchiamo al frigorifero della cucina. E questa nuova diagnostica ’magnetica’ è la vera rivoluzione del centro medico La Fenice. Per l’accesso veloce, il referto pronto al termine dell’esame e l’alta definizione delle immagini è molto richiesta anche da fuori regione.

(nella foto il direttore sanitario Giuseppe Tanfani e Gagliardi)