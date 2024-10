La Fermana a caccia del bottino grosso

Tutto pronto per l’avvio di un trittico assolutamente probante per la Fermana, sin da domenica con la trasferta in casa del Notaresco. Rientrate, a quanto pare le problematiche relative agli infortunati di domenica scorsa: Bianchimano, Karkalis e anche Casucci sono tornati in gruppo e per domenica dovrebbero essere abili e arruolati. Probabilissimo vederli in campo dal primo minuto, considerando che nel corso della settimana ci potrebbe essere spazio per rifiatare anche alla luce dei tre impegni in sette giorni. Di sicuro torna disponibile Mavrommatis, assente con la Vigor per squalifica, ma ben sostituito da Granatelli: per lui un buon esordio in prima squadra. Dall’altra parte la Fermana trovera invece una squadra che non può perdere ulteriore terreno. Il Notaresco in estate si è affidato ad Evangelisti, il tecnico più giovane della categoria (appena 33 anni) ma già con esperienze nello staff del Notaresco negli anni passati. Una squadra che ha sempre utilizzato finora, unica eccezione l’esordio in campionato, il 3-5-2 come modulo di riferimento. Quella con la Fermana sarà la quinta sfioda consecutiva degli abruzzesi contro squadre marchigiane. Nei precedenti i pareggi contro Samb in casa e Civitanova Marche, oltre alle sconfitte casalinghe con l’Atletico Ascoli e quella di domenica scorsa in casa della Recanatese. Proprio sul sintetico del Tubaldi a dire il vero i rossoblù non hanno demeritato mancando in almeno tre occasioni la rete del vantaggio prima di subire il vantaggio dei giallorossi con Daniel Ferrante e poi il raddoppio con l’ex canarino Massimo D’Angelo. A fine gara c’è stata anche la contestazione della tifoseria del Notaresco nei confronti di tecnico e squadre e quindi un clima non certo ottimale per una formazione che finora ha impattato solo tre volte e non è mai uscita dal campo vittoriosa. Si affrontano i due attacchi al momento meno prolifici del campionato con appena quattro gol all’attivo (come la Civitanovese) ma la Fermana ha subito 7 gol, contro i 9 degli abruzzesi. Ma per ora testa e cuore tutte rivolte solo ed esclusivamente al Notaresco.

Roberto Cruciani