La Fermana a caccia della vittoria in casa

Si avvicina l’importante sfida interna con il Termoli per una Fermana rinfrancata dal risultato di Avezzano. Sottolineiamo dal risultato, perché la squadra aveva mostrato buone prestazioni ma raccolto poco ad eccezione di gare non positive come quelle di Roma e Fossombrone, in larga parte condizionate da assenze. Ma ora si torna al Recchioni dove la vittoria manca da aprile ormai, era ancora Serie C ma l’occasione è di quelle importanti. Il Termoli non naviga in buone acque e lo sappiamo bene. Contestata dal proprio pubblico, lontana dalla vita cittadina con allenamenti che si svolgono nell’alto casertano (ad oltre due ore di auto) e a questo si aggiunge anche il cambio di allenatore avvenuto in settimana. Anzi annunciato solo giovedì sera anche se in realtà Nicola Mancino, 40 anni, ex tecnico dell’Aurora Alto Casertano, ha diretto le sedute di martedì e mercoledì sempre a Pietramelara. Un fattore da considerare perché i cambi di panchina portano sempre una scossa in qualche modo ma soprattutto danno pochissimi punti di riferimento sul come affrontare l’avversario. Un avversario che nella storia invece è stato affrontato solo otto volte con due successi gialloblù, due pareggi e quattro sconfitte, ma al Bruno Recchioni gli incroci raccontano di due vittorie della Fermana, un pareggio e una sola sconfitta quella della stagione 2013-2014 con giallorossi vittoriosi in D per 3-1 a Fermo. Si giocherà il primo dicembre, una giornata che fa tornare alla mente quello del 2013 quando la Fermana si risveglio con la triste notizia della scomparsa improvvisa della sua penna storica Mario Rossetti: quel giorno la Fermana ottenne un successo spettacolare 4-3 nel derby interno con al Vis Pesaro sotto il diluvio. L’auspicio dunque che sia un altro primo dicembre fortunato e vittorioso per i giallobù che torveranno sulla propria strada un ex a difesa dei pali del Termoli. Mattia Palombo, portiere classe 1999, alla Fermana nella stagione 2019-20: per lui in quella prima parte 8 presenze in campo, a gennaio il cambio di casacca e il passaggio al Fano.

Roberto Cruciani